Жителей поселка под Белгородом эвакуируют из-за «взрывоопасного предмета»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в связи с «падением взрывоопасного предмета» в поселке Разумное местных жителей просят временно выехать в безопасное место. Всем, кто не может сделать это самостоятельно, предоставлены автобусы.