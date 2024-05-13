Жителей поселка под Белгородом эвакуируют из-за «взрывоопасного предмета»

Самостоятельно из поселка выехали около 250 человек. В пункте временного размещения находятся 37 жителей. По открытым данным, на весну 2023 года в Разумном жило около 18 тыс. человек.
В своем сообщении губернатор не рассказал о том, какой взрывоопасный предмет упал на территорию поселка. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в поселке упала бомба ФАБ-500. Место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Оставленные людьми дома патрулируют силовые структуры и участники самообороны.
Белгородская область с начала специальной военной операции подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Вчера, 12 мая, в результате обрушения подъезда в Белгороде погибли 15 человек.