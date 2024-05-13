В Краснодаре забрали у матери ребенка, которого спасли от падения с 22 этажа

Об инциденте сообщили в соцсетях очевидцы. По словам соседей, они увидели в окне 22-го этажа маленького ребенка, который пытался вылезти наружу. На место вызвали экстренные службы. Жители дома выломали дверь и вытащили ребенка из окна. Выяснилось, что мать оставила двухлетнего малыша одного в квартире с открытыми окнами и ушла.