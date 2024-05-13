В Краснодаре забрали у матери ребенка, которого спасли от падения с 22 этажа

Об инциденте сообщили в соцсетях очевидцы. По словам соседей, они увидели в окне 22-го этажа маленького ребенка, который пытался вылезти наружу. На место вызвали экстренные службы. Жители дома выломали дверь и вытащили ребенка из окна. Выяснилось, что мать оставила двухлетнего малыша одного в квартире с открытыми окнами и ушла.
«Женщина оставила малолетнего сына одного в квартире, окна в которой были открыты, что представляло реальную угрозу жизни и здоровью мальчика. Сотрудники полиции изъяли ребенка и поместили его в специализированное учреждение для детей», — рассказал начальник пресс-службы краснодарского УМВД Артем Коноваленко.
В отношении матери полицейские составили административный протокол за неисполнение родителем обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. Ранее гражданка на учете в правоохранительных органах не состояла.