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В Краснодаре забрали у матери ребенка, которого спасли от падения с 22 этажа

Краснодарские полицейские изъяли у матери ребенка, который едва не выпал из окна в микрорайоне Любимово днем 12 мая. В отношении женщины составили административный протокол, рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Об инциденте сообщили в соцсетях очевидцы. По словам соседей, они увидели в окне 22-го этажа маленького ребенка, который пытался вылезти наружу. На место вызвали экстренные службы. Жители дома выломали дверь и вытащили ребенка из окна. Выяснилось, что мать оставила двухлетнего малыша одного в квартире с открытыми окнами и ушла.

«Женщина оставила малолетнего сына одного в квартире, окна в которой были открыты, что представляло реальную угрозу жизни и здоровью мальчика. Сотрудники полиции изъяли ребенка и поместили его в специализированное учреждение для детей», — рассказал начальник пресс-службы краснодарского УМВД Артем Коноваленко.

В отношении матери полицейские составили административный протокол за неисполнение родителем обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. Ранее гражданка на учете в правоохранительных органах не состояла.