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Комбат «Веги» Панфёров высказался об ударе по многоэтажке в Белгороде

По его мнению, это была открытая провокация ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области и комбат добровольческого батальона «Вега» Андрей Панфёров высказался об атаке по многоэтажке в Белгороде.

По его мнению, это была открытая провокация ВСУ. Трагедия произошла рано утром 12 мая. ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому ракетой «Точка-У». Часть здания обрушилась с 1 по 10-й этаж. Спасатели вытащили из-под завалов тела 15 погибших.

«Это же показательная акция была, уничтожение мирного населения. Наша армия двигается на Харьковском направлении, у нас есть победы. Давим хорошо. А они, таким образом, бьют по нашим территориям», — заявил Панфёров изданию Сиб.фм.

По мнению комбата, военнослужащим надо дальше двигаться по Харьковскому направлению.