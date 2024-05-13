В Волгограде за аварию с тремя пострадавшими осудят больного маршрутчика

Житель Волгоградской области пойдет под суд за аварию, в которой пострадали 8-летняя девочка и две пенсионерки 62-х и 59-ти лет. Мужчина, страдающий заболеванием, при котором случаются припадки, тем не менее устроился работать водителем маршрутного такси, хотя ранее уже был лишен прав в связи с состоянием здоровья.
ДТП случилось 17 ноября 2023 года. Около 11.30 из-за обострения заболевания водитель микроавтобуса, следующего по маршруту № 4, врезался в остановившиеся на красный сигнал светофора машины. Авария случилась на улице Елецкой неподалеку от пересечения с Чембарской напротив строения № 543.
«Фигурант полностью признал свою вину. Решение по уголовному делу вынесет Ворошиловский райсуд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Работодателю, допустившему волгоградца к управлению маршрутным такси, суд назначил в качестве наказания штраф в сумме 150 тысяч рублей. Этот приговор пока не вступил в законную силу», — уточняет представитель прокуратуры области Оксана Черединина.