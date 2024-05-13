В Волгограде за аварию с тремя пострадавшими осудят больного маршрутчика

Житель Волгоградской области пойдет под суд за аварию, в которой пострадали 8-летняя девочка и две пенсионерки 62-х и 59-ти лет. Мужчина, страдающий заболеванием, при котором случаются припадки, тем не менее устроился работать водителем маршрутного такси, хотя ранее уже был лишен прав в связи с состоянием здоровья.