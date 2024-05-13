Следователи проводят проверку по факту травмирования двух человек в Каменске-Шахтинском

В Каменске-Шахтинском следователи проводят проверку после поступления сообщения о госпитализации в больницу двух человек (69-летнего мужчины его 64-летней супруги). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
— По данным следствия, пострадавшие получили телесные повреждения по месту жительства — в частном домовладении, расположенном в микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского. Установлено, что пострадавшие для бытовых нужд использовали газовый баллон, — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Все обстоятельства произошедшего, а также причины, приведшие к травмированию граждан и разрушению их дома, будут установлены в ходе проверки.