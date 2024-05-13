В Петербурге задержали сына женщины, тело которой нашли в мусорных мешках

Ранее в оперативных службах РИА Новости сообщали, что правоохранители, получившие сообщение об обнаружении в Шушарах человеческих останков, нашли в двух мусорных пакетах в поле между между домом 304 на Московском шоссе и продуктовым магазином тело женщины. ГСУСК РФ по Петербургу сообщало, что возбуждено уголовное дело об убийстве.