В Петербурге задержали сына женщины, тело которой нашли в мусорных мешках

Ранее в оперативных службах РИА Новости сообщали, что правоохранители, получившие сообщение об обнаружении в Шушарах человеческих останков, нашли в двух мусорных пакетах в поле между между домом 304 на Московском шоссе и продуктовым магазином тело женщины. ГСУСК РФ по Петербургу сообщало, что возбуждено уголовное дело об убийстве.
«В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери», — говорится в сообщении. В рамках расследования решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении ему обвинения.