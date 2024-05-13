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В Петербурге задержали сына женщины, тело которой нашли в мусорных мешках

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Сын женщины, останки которой обнаружили в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, задержан по подозрению в ее убийстве, сообщил городской главк СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее в оперативных службах РИА Новости сообщали, что правоохранители, получившие сообщение об обнаружении в Шушарах человеческих останков, нашли в двух мусорных пакетах в поле между между домом 304 на Московском шоссе и продуктовым магазином тело женщины. ГСУСК РФ по Петербургу сообщало, что возбуждено уголовное дело об убийстве.

«В настоящее время в качестве подозреваемого задержан 38-летний сын потерпевшей, по месту жительства которого обнаружены следы преступления, а также части тела его матери», — говорится в сообщении. В рамках расследования решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

СК