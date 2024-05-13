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Экс-советника главы Челябинска будут судить за взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая — РИА Новости. Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении бывшего советника главы Челябинска, а также двух заместителей директора муниципального учреждения «Городская среда», обвиняемых в получении взяток на сумму около 30 миллионов рублей от бизнесменов, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Источник: © РИА Новости

Ранее местные СМИ сообщали, что Петра Конарева, который, по данным горадминистрации, являлся советником на общественных началах главы Челябинска Натальи Котовой, а до этого — замглавы города по экономическому развитию (при Михаиле Юревиче, 2005−2010 годы), задержали ночью 10 сентября 2022 года на трассе Челябинск-Екатеринбург.

По данным следствия, с ноября 2019 по декабрь 2021 года бывший советник главы Челябинска и двое замдиректора муниципального казенного учреждения «Городская среда» получили через посредников взятки на сумму не менее 30 миллионов рублей от 44 предпринимателей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов в городе, а также за общее покровительство и попустительство при ведении коммерческой деятельности. В ходе следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 170 миллионов рублей наложен арест.

Как сообщала прокуратура, Конарев обвиняется в 44 эпизодах получения взяток.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей… Уголовное дело будет направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — говорится в релизе.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, в» части 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Ранее, по данным прокуратуры, в отношении директора «Городской среды», заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, был вынесен обвинительный приговор.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось региональным УФСБ России.