Экс-советника главы Челябинска будут судить за взятки

По данным следствия, с ноября 2019 по декабрь 2021 года бывший советник главы Челябинска и двое замдиректора муниципального казенного учреждения «Городская среда» получили через посредников взятки на сумму не менее 30 миллионов рублей от 44 предпринимателей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов в городе, а также за общее покровительство и попустительство при ведении коммерческой деятельности. В ходе следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 170 миллионов рублей наложен арест.