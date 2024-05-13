Экс-советника главы Челябинска будут судить за взятки

Ранее местные СМИ сообщали, что Петра Конарева, который, по данным горадминистрации, являлся советником на общественных началах главы Челябинска Натальи Котовой, а до этого — замглавы города по экономическому развитию (при Михаиле Юревиче, 2005−2010 годы), задержали ночью 10 сентября 2022 года на трассе Челябинск-Екатеринбург.
По данным следствия, с ноября 2019 по декабрь 2021 года бывший советник главы Челябинска и двое замдиректора муниципального казенного учреждения «Городская среда» получили через посредников взятки на сумму не менее 30 миллионов рублей от 44 предпринимателей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов в городе, а также за общее покровительство и попустительство при ведении коммерческой деятельности. В ходе следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 170 миллионов рублей наложен арест.
Как сообщала прокуратура, Конарев обвиняется в 44 эпизодах получения взяток.
«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей… Уголовное дело будет направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — говорится в релизе.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, в» части 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Ранее, по данным прокуратуры, в отношении директора «Городской среды», заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, был вынесен обвинительный приговор.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось региональным УФСБ России.