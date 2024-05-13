Суд дал экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву 24 года за убийство жены

Куандыка Бишимбаева признали виновным по статье об убийстве с особой жестокостью и истязании. Он будет отбывать срок в колонии особого режима. Жестокое убийство Салтанат Нукеновой стало настолько резонансным, что во время процесса над Бишимбаевым в Казахстане был принят закон о криминализации домашнего насилия.
9 ноября 2023 года Куандык Бишимбаев дважды избил 31-летнюю Салтанат Нукенову в ресторане, после чего она провела насколько часов в VIP-кабинке без сознания и умерла. Звонок в скорую помощь поступил от родственника Бишимбаева и директора заведения Бахытжана Байжанова — только спустя более 12 часов после избиения. Суд приговорил Бахытжана Байжанова к четырем годам колонии за укрывательство.
Бишимбаев заявил, что жена в тот вечер выпила и спровоцировала его. При этом судмедэксперты установили, что количество алкоголя в крови убитой было незначительным. На теле погибшей обнаружили многочисленные гематомы. Как установили эксперты, убитая получила оскольчатый перелом носа, что говорит о том, что ее били головой об унитаз. Смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
Во время процесса родственники и друзья Салтанат Нукеновой рассказали, что Бишимбаев регулярно избивал свою гражданскую жену. Это подтверждают фотографии, которые погибшая отправляла им.
Дело об убийстве Салтанат Нукеновой рассматривал суд присяжных, процесс был открытым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле. В последнем слове Бишимбаев заявил: «Я виноват, но не в умышленном убийстве».
Сейчас Бишимбаеву 44 года. С мая по декабрь 2016 года он был министром национальной экономики, но в 2018 году был осужден за коррупцию и приговорен к 10 годам тюрьмы. Через полтора года условно-досрочно он вышел на свободу после того, как его помиловал тогдашний президент Нурслутан Назарбаев.
По данным Генпрокуратуры Казахстана, ежегодно в этой стране от домашнего насилия со стороны партнеров погибают не менее 80 женщин. Ежедневно казахстанские полицейские получают 300 обращений о домашнем насилии. В апреле 2024 года Сенат Казахстана принял закон о криминализации домашнего насилия.