Суд дал экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву 24 года за убийство жены

Сейчас Бишимбаеву 44 года. С мая по декабрь 2016 года он был министром национальной экономики, но в 2018 году был осужден за коррупцию и приговорен к 10 годам тюрьмы. Через полтора года условно-досрочно он вышел на свободу после того, как его помиловал тогдашний президент Нурслутан Назарбаев.