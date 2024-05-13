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Кеворкову* внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналистку Надежду Кеворкову в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.

Источник: © РИА Новости

«Национальная часть… Физические лица:.. Кеворкова Надежда Витальевна*, 21.10.1958 г. р., г. Москва», — говорится в перечне.

Басманный суд Москвы на прошлой неделе арестовал ее на два месяца по обвинению в оправдании терроризма.

*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом