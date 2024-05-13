Кеворкову* внесли в перечень террористов и экстремистов

«Национальная часть… Физические лица:.. Кеворкова Надежда Витальевна*,
Басманный суд Москвы на прошлой неделе арестовал ее на два месяца по обвинению в оправдании терроризма.
*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Росфинмониторинг внес журналистку Надежду Кеворкову в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.
«Национальная часть… Физические лица:.. Кеворкова Надежда Витальевна*,
Басманный суд Москвы на прошлой неделе арестовал ее на два месяца по обвинению в оправдании терроризма.
*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом