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В Хорезмской области 72-летний мужчина зарубил свою жену топором

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Хорезмской области 72-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство жены. Он зарубил ее топором, обвинив в колдовстве, а затем сам попытался покончить жизнь самоубийством, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Согласно постановлению суда, убийство произошло 16 декабря 2023 года. Житель Шаватского района Хорезмской области посреди ночи поссорился со своей женой. Он обвинил супругу в колдовстве и в порыве ярости нанес ей 17 ударов по голове. Женщина скончалась на месте.

После совершенного убийства мужчина, запершись в доме, несколько раз попытался покончить собой. Однако правоохранителям удалось проникнуть в дом и оказать ему первую помощь.

Суд признал пенсионера виновным в совершении преступления согласно части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.