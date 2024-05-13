В Хорезмской области 72-летний мужчина зарубил свою жену топором

Согласно постановлению суда, убийство произошло 16 декабря 2023 года. Житель Шаватского района Хорезмской области посреди ночи поссорился со своей женой. Он обвинил супругу в колдовстве и в порыве ярости нанес ей 17 ударов по голове. Женщина скончалась на месте.
После совершенного убийства мужчина, запершись в доме, несколько раз попытался покончить собой. Однако правоохранителям удалось проникнуть в дом и оказать ему первую помощь.
Суд признал пенсионера виновным в совершении преступления согласно части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.