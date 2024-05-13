В Алматы мужчина напал с ножом на водителя автобуса

Согласно информации из социальных сетей, конфликт произошел на пересечении улиц Жандосова и Рыскулова в Наурызбайском районе в момент, когда водитель был занят ремонтом автобуса.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы на запрос корреспонденту 13 мая 2024 года уточнили, что по факту хулиганства с применением холодного оружия возбуждено уголовное дело.
«Подозреваемый задержан и арестован. По предварительным данным, между мужчинами произошел словесный конфликт, затем один из участников применил нож».
В дополнении отмечено, что орудие преступления изъято.
«Другие обстоятельства устанавливаются».