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В Минске задержали нетрезвого водителя

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Подлесной в Минске задержали нетрезвого водителя. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники отдела ГАИ Партизанского района столицы вблизи дома № 87 по улице Подлесной остановили автомобиль Peugeot. За рулем иномарки находился 39-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

«По результатам медицинского освидетельствования выявлено 0,35 промилле алкоголя в его организме. Мужчина задержан и доставлен в орган, ведущий административный процесс, автомобиль помещен на охраняемую стоянку», — рассказали в УГАИ.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения категорически запрещено действующим законодательством.

«Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать на линию “102” о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих», — отметили в УГАИ.