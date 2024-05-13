В Минске задержали нетрезвого водителя

Сотрудники отдела ГАИ Партизанского района столицы вблизи дома № 87 по улице Подлесной остановили автомобиль Peugeot. За рулем иномарки находился 39-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.
«По результатам медицинского освидетельствования выявлено 0,35 промилле алкоголя в его организме. Мужчина задержан и доставлен в орган, ведущий административный процесс, автомобиль помещен на охраняемую стоянку», — рассказали в УГАИ.
Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения категорически запрещено действующим законодательством.
«Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать на линию “102” о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих», — отметили в УГАИ.