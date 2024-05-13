В Большеречье готовят пункт для эвакуации омичей на 900 человек

Зампред областного правительства Алексей Ромахин сообщил в своём телеграм-канале, что в Большеречье начались работы по развёртыванию пункта временного пребывания на 900 человек. Пункт готовится для размещения семей, которые были эвакуированы с затопленных территорий Усть-Ишимского района.