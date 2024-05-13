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В Большеречье готовят пункт для эвакуации омичей на 900 человек

Эвакуация населения продолжается в Усть-Ишимском районе.

Источник: Om1.ru

Зампред областного правительства Алексей Ромахин сообщил в своём телеграм-канале, что в Большеречье начались работы по развёртыванию пункта временного пребывания на 900 человек. Пункт готовится для размещения семей, которые были эвакуированы с затопленных территорий Усть-Ишимского района.

Напомним, в Усть-ишимском районе на подтопленных территориях объявлен режим ЧС регионального значения, также объявлена частичная эвакуация местных жителей. В первую очередь вывезли маломобильных граждан, пациентов районной больницы, детей и женщин. Всего эвакуировано к данному моменту порядка 450 человек.

Животные пока остаются в местах временного размещения, об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа. Животных обеспечивают кормом.

Ранее сообщалось, что если ситуация будет ухудшаться, то будет рассматриваться возможность эвакуации скота.