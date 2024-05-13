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Пассажиру самолета Москва-Самара стало плохо во время полета

Пришлось вызывать медиков в аэропорт.

Источник: Время

Пассажиру самолета Москва-Самара стало плохо во время полета 13 мая, сообщает sovainfo.ru со ссылкой на очевидцев.

Перелет проходил в ночь с воскресенья на понедельник. Когда половина воздушного пути была пройдена, пассажирке на одном из кресел стало плохо. Она пожаловалась на нехватку воздуха, а до этого она летела из другой страны более 10 часов.

О ситуации было доложено капитану самолета, было принято решение вызвать врачей к аэропорту Курумоч. Во время полета среди пассажиров медиков не оказалось, но бортпроводницы, по словам очевидца, сработали оперативно — измерили давление, предоставили кислородный баллон, обеспечили комфорт.

Как только самолет благополучно приземлился, на борт поднялся врач и забрал пациентку. У аэропорта уже ждала скорая помощь.