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Дебошира, открывшего стрельбу по полицейским, заключили под стражу

Дончанину, ранившего себя во время стрельбы по полицейским, избрали меру пресечения.

Жителю Ростовской области, который в начале мая устроил стрельбу по сотрудникам полиции, а после ранил себя, избрали меру пресечения. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

В одном из многоквартирных домов в поселке Темерницком дебошир сначала дважды выстрелил из травматического оружия в полицейских. А затем и себе в живот. Мужчину госпитализировали, а оружие изъяли. В отношении дончанина был составлен административный протокол.

После того как суд удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения, дончанина поместили в следственный изолятор до 7 июля 2024 года включительно. Расследование уголовного дела все еще продолжается.