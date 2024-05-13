Фигурант дела Бишимбаева возмутился приговором суда

Бишимбаева признали виновным по двум статьям УК Казахстана — 99-й («Убийство с особой жестокостью») и 110-й («Истязание»). Ему дали 24 года тюрьмы. Оглашая приговор, судья пояснила, что отягчающим обстоятельством стало то, что в момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Еще один отягчающий фактор: «наличие рецидива». В 2018-м экс-чиновника приговорили к десяти годам за получение взятки, однако спустя год Бишимбаев вышел по УДО.
Также суд приговорил родственника экс-министра — Бахтжана Байжанова — к четырем годам тюрьмы за укрывательство преступления, совершенного экс-чиновником.
Завершая оглашение вердикта, которое транслировалось на официальном канале Верховного суда Казахстана, судья спросила, есть ли у Байжанова вопросы по приговору.
«Честно, вот за что четыре года мне, невинному человеку?», — сказал он.
В ответ судья пояснила, что вердикт приняли с учетом голосования присяжных заседателей. Также она напоминал, что Байжанов и Бишимбаев имеют право обжаловать приговор в течение 15 суток.
Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, муж, Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти порядка восьми часов. Он же утверждал, что девушка сама спровоцировала конфликт, и получила травмы случайно, после того, как он ее толкнул. Позже выяснилось, что в день убийства экс-министр записал издевательства над Нукеновой на телефон.