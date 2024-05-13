Два дрона атаковали Белгород

Один дрон упал на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, осколки повредили восемь легковых автомобилей. Второй — рядом с многоквартирным жилым домом, детонации не было. Взрывотехники и оперативные службы вывезли аппарат, чтобы обезвредить его.