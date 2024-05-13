В Красноярском крае школьники устроили пал травы на берегу реки Кан

Полицейские инициировали проверку, опросили возможных свидетелей и очевидцев, подняли записи с камер наблюдения. В итоге в кратчайшие сроки удалось установить двух нарушителей. Ими оказались два школьника, родившихся в 2008 году. Проводится проверка по статье о нарушении требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.