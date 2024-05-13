В Красноярском крае школьники устроили пал травы на берегу реки Кан

В Зеленогорске несовершеннолетние устроили пал травы. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
О возгорании стало известно через социальные сети, а местная жительница сообщила, что видела неподалёку двух убегающих подростков, одетых в чёрное. Возгорание локализовали на площади около 150 квадратных метров.
Полицейские инициировали проверку, опросили возможных свидетелей и очевидцев, подняли записи с камер наблюдения. В итоге в кратчайшие сроки удалось установить двух нарушителей. Ими оказались два школьника, родившихся в 2008 году. Проводится проверка по статье о нарушении требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
Напомним, что на территории Красноярского края с 6 мая действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено свободное посещение лесов, разведение костров, сжигание травы, мусора на всех видах земельных участков.