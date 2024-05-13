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СК Воронежа проверяет данные об отравлении курсантов одного из вузов

ВОРОНЕЖ, 13 мая — РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что 12 курсантов одного из высших учебных заведений Воронежа госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция», сообщило управление СК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка по сообщению о госпитализации курсантов воронежского института в медицинское учреждение с заболеванием острой кишечной инфекцией», — говорится в сообщении.

Как ранее информировало правительство Воронежской области, в инфекционном отделении больницы с диагнозом «острая кишечная инфекция» находятся 12 курсантов одного из высших учебных заведений Воронежа. Состояние пациентов близко к удовлетворительному.

В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

СК