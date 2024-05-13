СК Воронежа проверяет данные об отравлении курсантов одного из вузов

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка по сообщению о госпитализации курсантов воронежского института в медицинское учреждение с заболеванием острой кишечной инфекцией», — говорится в сообщении.
Как ранее информировало правительство Воронежской области, в инфекционном отделении больницы с диагнозом «острая кишечная инфекция» находятся 12 курсантов одного из высших учебных заведений Воронежа. Состояние пациентов близко к удовлетворительному.
В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.