Лот номер тринадцать. Кто и как привез автобус с пассажирами на Поцелуев мост

Контракты с четырьмя автобусными коммерческими перевозчиками в рамках транспортной реформы город заключил в 2021 году, заработали они в 2022-м. Идея была такая: сонм небольших компаний должны заменить понятные автопарки, которые будут возить пассажиров в комфортном и экологичном подвижном составе, по единым тарифам и со всеми льготами. Обеспечивать это решили за счет так называемых брутто-договоров: перевозчик выполняет транспортную работу точно так, как прописано в техзадании, и ему все это оплачивает госзаказчик. Выручка с пассажиров же идет в бюджет. Проще говоря, у компании больше нет резона менять расписание или маршруты, чтобы собрать побольше людей, да у нее и нет такой возможности, все ходы записаны в контракте.



Изначально логика была такая, что потянуть это могут только «крупняки», и всю автобусную сеть собирались поделить на десяток лотов. В том числе и для того, чтобы, скажем, открытие нового ЖК в районе и запуск к нему нового маршрута не сильно меняли общий объем контракта — только тогда его можно спокойно добавить в ТЗ. Однако к этому возникли вопросы у антимонопольщиков, которым надо было обосновать — а почему в городе федерального значения нельзя разбить сеть на 50 лотов. В итоге 347 маршрутов разрезали на 20 контрактов — 10 побольше и 10 поменьше. Основной объем на себя взяли три предприятия: «Третий парк», который был в большой тройке перевозчиков и до реформы; «Вест-Сервис», аффилированный с еще одним гигантом — «Питеравто»; «Домтрансавто», подмосковный новичок на петербургском рынке, но с большими ресурсами.



Четвертым в этой компании оказалось ООО «Такси», которое и до этого много лет работало в городе. Компания эта с историей и в дореформенном пейзаже вполне органичная, но в новую транспортную модель взятая словно в качестве исключения и поклона небольшому бизнесу (кроме нее с титанами пробовал побороться еще и «Шпунт Северо-Запад», но не сдюжил). Например, только у этой компании в парке оказались автобусы малого класса, от которых хотели отказываться в рамках всего города, но несколько штук «Газель Сити» все же одобрили.



ЗАО «Такси-2» основано еще в 1997 году; изначально у него была головная компания в Лихтенштейне — «Фирма Петро Кредитанштальт», однако потом полноправным собственником стала Татьяна Калюжная, а название юрлица сменили на ООО «Такси». В 2021 году выручка компании составляла 454 млн рублей, в 2022 (посреди которого и провели реформу) — 440 млн, а в 2023 -м — уже 632 млн рублей. За тот же период чистая прибыль выросла с 3,7 млн до 81 млн рублей.



Собеседники «Фонтанки» рассказывают, что довольно быстро помогать «Такси» стали «старшие братья» из «Вест-Сервиса», затем появились слухи, что «Питеравто» выкупает предприятие. В итоге Татьяна Калюжная и правда продала компанию Павлу Кузнецову, бывшему совладельцу фирм «Атвинта», «Антвинта» и «Алвас», занимавшихся авторемонтом и грузовыми перевозками. Формально с «Вест-Сервисом» он не связан, но диспетчеризация у двух предприятий появилась общая, а филиал ООО «Такси» в Петергофе прописали по тому же адресу на Гостилицокм шоссе, что и «Питеравто» с «Вест-Сервисом». Представителем обоих городских перевозчиков выступает Роман Юренев, который давал комментарии по поводу трагедии на Мойки. И сам злосчастный автобус записан не на «Такси», а на компанию, у которой с «Вест-Сервисом» общий гендиректор.