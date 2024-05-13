Появились фото из автобуса, упавшего в Мойку

На фото — Volgabus-4298.G4, автобусов этой модели несколько десятков в парках ООО «Такси» и «Вест-Сервиса». Это автобус среднего на СПГ, его вместимость — 49 человек. В момент аварии 10 мая в салоне, кроме водителя, были 8 человек, семеро из них погибли после падения машины с Поцелуева моста в Мойку. После завершения спасательной операции автобус подняли из воды с помощью крана.