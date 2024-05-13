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Появились фото из автобуса, упавшего в Мойку

Появились фото из упавшего в Мойку автобуса после того, как его подняли.

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В распоряжении «Фонтанки» оказались фото из салона автобуса, который подняли из Мойки 10 мая. На них — следы воды и осколки разбитых окон.

На фото — Volgabus-4298.G4, автобусов этой модели несколько десятков в парках ООО «Такси» и «Вест-Сервиса». Это автобус среднего на СПГ, его вместимость — 49 человек. В момент аварии 10 мая в салоне, кроме водителя, были 8 человек, семеро из них погибли после падения машины с Поцелуева моста в Мойку. После завершения спасательной операции автобус подняли из воды с помощью крана.

Уголовные дела возбуждены в отношении водителя (он сумел выплыть) и начальника автоколонны, который, по данным следствия, не обеспечил сотруднику нормальный режим труда и отдыха.