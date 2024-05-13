Врио замглавы самарского Минтранса начал сотрудничать со следствием

Временно исполняющий обязанности заместителя министра транспорта Самарской области Александр Николаев начал сотрудничать со следствием. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Согласно словам парламентария, прокуратура утвердила досудебное соглашение о сотрудничестве 13 мая. Чиновник обязался предоставить следствию информацию о коррупционных преступлениях должностных лиц в регионе.
В отношении Александра Николаева Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело о взятке. Предположительно он вынудил директора одной из крупнейших строительных компаний оплатить и доставить стройматериалы на сумму около 1,5 миллиона рублей для строительства частного дома в Волжском районе.