Врио замглавы самарского Минтранса начал сотрудничать со следствием

В отношении Александра Николаева Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело о взятке. Предположительно он вынудил директора одной из крупнейших строительных компаний оплатить и доставить стройматериалы на сумму около 1,5 миллиона рублей для строительства частного дома в Волжском районе.