Семь человек ранены в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, двоих мужчин с тяжелыми черепно-мозговыми травмами доставили в областную клиническую больницу. Еще четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела находятся в горбольнице № 2. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.
По предварительной оценке, в Белгороде в результате обстрела выбиты окна в шести квартирах и одном частном доме, посечены фасад коммерческого объекта и два автомобиля. В поселке Дубовое есть прямое попадание в заправку, в результате чего повреждены восемь автомобилей. В соседних поселках также пострадали частные дома и автомобили.
С момента активизации военных действий на харьковском направлении Белгород подвергается жестоким атакам со стороны Украины. Вчера, 12 мая, фрагмент сбитой украинской ракеты попал в десятиэтажку на улице Щорса, из-за чего в здании обвалился подъезд. Из-под завалов спасатели достали тела 15 человек. Позже в результате массированного обстрела города с применением реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир» погибли три человека. Перед последним обстрелом в Белгороде упали два беспилотника.