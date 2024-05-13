Семь человек ранены в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

По предварительной оценке, в Белгороде в результате обстрела выбиты окна в шести квартирах и одном частном доме, посечены фасад коммерческого объекта и два автомобиля. В поселке Дубовое есть прямое попадание в заправку, в результате чего повреждены восемь автомобилей. В соседних поселках также пострадали частные дома и автомобили.