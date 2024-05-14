«Жена рыдала, а я держался из последних сил и смотрел, как сгорает наша мечта». Семья из Пермского края осталась без крыши над головой

— Я все еще нахожусь в шоке и не могу поверить в то, что произошло. Мечтали мы о доме несколько лет, а сгорел он за несколько минут, — говорит житель Култаево Иван Михалев.
Ранним утром 9 мая в селе Кеты в Култаево загорелся сарай. Огонь быстро перекинулся на рядом стоящий дом, где мирно спала семья из четырех человек: Иван Михалев, его супруга и двое мальчишек — 4 и 8-лет.
— Было около 5 утра, обычно в это время я крепко сплю, а тут меня разбудил треск дерева, — вспоминает Иван. — Выглянул в окно, а там уже все полыхает. Быстро разбудил жену, мы собрали детей и выбежали на улицу. Я успел лишь один раз вернуться в дом и забрать документы, больше огонь внутрь меня не пустил. Потом я отогнал подальше машину и смотрел, как догорает наш дом. Жена стояла рядом и тихо плакала.
Собственный дом был давней мечтой Михалевых. Семья родом из Ильинского и долгое время жила то с родителями, то на съемных квартирах. Когда родился второй сын — Михалевы получили маткапитал — и решили использовать его как первоначальный взнос за собственное жилье. Место выбирали исходя из возможностей. Так выбор пал на небольшое село Кеты в Култаевском сельском поселении.
— Вместе с женой обсуждали, как будем обустраивать наше гнездышко, а когда заехали, счастью не было предела, — вспоминает Иван. — Хотели построить баню, детскую площадку для мальчишек, заняться хозяйством….
— Страховка, как я знаю, есть, но будет ли она действовать в нашем случае, нужно узнавать. Надеюсь, что будет, — говорит Иван.
Соседи характеризуют семью Михалевых только с положительной стороны, а владелец местного магазина одежды предложил бесплатно вещи детишкам. Но с вещами погорельцам уже помогли родственники. У них же, в Ильинском, пока живут дети. Иван и супруга сейчас в Култаево — работают и решают вопрос с домом. Иван человек скромный и долгое время отказывался от помощи, но потом сказал, что будет рад, если кто-то решит ее оказать. Помощь семье погорельцев можно оказать по номеру телефона: 89194947138 Иван Михалев.