«Жена рыдала, а я держался из последних сил и смотрел, как сгорает наша мечта». Семья из Пермского края осталась без крыши над головой

— Было около 5 утра, обычно в это время я крепко сплю, а тут меня разбудил треск дерева, — вспоминает Иван. — Выглянул в окно, а там уже все полыхает. Быстро разбудил жену, мы собрали детей и выбежали на улицу. Я успел лишь один раз вернуться в дом и забрать документы, больше огонь внутрь меня не пустил. Потом я отогнал подальше машину и смотрел, как догорает наш дом. Жена стояла рядом и тихо плакала.