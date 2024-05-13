Минобороны сообщило об уничтожении шести бомб над Белгородской областью

Кроме того, над регионом были уничтожены две противорадиолокационные ракеты и один беспилотник, добавили в ведомстве.
Незадолго до отражения атаки в регионе объявляли ракетную опасность.
Около 17:00 мск силы ПВО сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью. Примерно в 15:00 мск над областью сбили украинский беспилотник, позднее Минобороны отчиталось об уничтожении еще трех.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что с 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2024 года погибли 120 мирных жителей в области. Белгородское издание «Фонарь», отслеживающее официальные сообщения, приводит сведения о 172 погибших жителях Белгородской области.