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В Петербурге электросамокатчик оставил прохожую с переломом трех ребер

Электросамокатчик сбил прохожую в Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Сразу два петербуржца попали в больницу с переломами после встречи с электросамокатом в понедельник, 13 мая. Пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Как стало известно «Фонтанке», первое столкновение произошло накануне у дома 11/1 по улице Вавиловых. Около 10 часов вечера на тротуаре электросамокат снес 58-летнюю женщину. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали перелом трех ребер со смещением.

Следующее столкновение произошло около восьми часов у станции метро «Пионерская». 26-летний самокатчик столкнулся другим самокатчиком. Врачи обнаружили у молодого человека открытые переломы нескольких пальцев и рваные раны кисти.

Ранее «Фонтанка» писала о еще одном ДТП на тротуаре с электросамокатом. Жертвой транспорта стал 12-летний мальчик.