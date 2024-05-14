В Петербурге электросамокатчик оставил прохожую с переломом трех ребер

Как стало известно «Фонтанке», первое столкновение произошло накануне у дома 11/1 по улице Вавиловых. Около 10 часов вечера на тротуаре электросамокат снес 58-летнюю женщину. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали перелом трех ребер со смещением.