Забыла среди крупы и консервов. В Краснодаре разыскивают женщину, бросившую трехлетнюю девочку в магазине

Девочка не смогла объяснить сотрудникам куда делалась тетя, которая ее привела в магазин. Да и вообще, мама ли это. Пока ехали полицейские, продавцы как могли успокаивали крошку. Они даже сделали ей колыбельку из магазинной тележки для покупок. Сейчас ребенок находится в больнице. Врачи должны убедиться, что кроха здорова. Затем ее поместят в реабилитационный центр. Там девчушка будет находиться до тех пор, пока служба опеки не найдет ее родственников.