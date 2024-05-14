Забыла среди крупы и консервов. В Краснодаре разыскивают женщину, бросившую трехлетнюю девочку в магазине

Полиция Краснодара устанавливает личность женщины, которая 13 мая бросила маленькую девочку в продуктовом магазине. Мать-кукушка попала на камеры уличного видеонаблюдения. Она шла по улице Суворова, неся на руках ребенка. Зашла в магазин, прошлась по торговому залу. Вышла уже одна.
«Разыскивается женщина, оставившая ребенка в магазине в Краснодаре. Проводится доследственная проверка, устанавливается личность указанной гражданки и ребенка», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полицейские распространили видеоролик и фотографии, которые должны помочь в поисках. На них — невысокая худенькая шатенка в брючном костюме серого или болотного цвета. Длинные волосы, лоб прикрывает челка. На плечах голубой рюкзак.
Малышке на вид не больше трех лет. С фотографий, которые опубликовали полицейские, смотрит перепуганный и заплаканный ребенок. Русоволосая и кареглазая девчушка одета в яркую фиолетовую курточку, черные лосины с рисунком, розовую майку. Ушки проколоты, в мочки вдеты сережки-пусеты золотого цвета. На шее у девочки соска. Причем, болтается она жгуте, сделанном из медицинского бинта.
Девочка не смогла объяснить сотрудникам куда делалась тетя, которая ее привела в магазин. Да и вообще, мама ли это. Пока ехали полицейские, продавцы как могли успокаивали крошку. Они даже сделали ей колыбельку из магазинной тележки для покупок. Сейчас ребенок находится в больнице. Врачи должны убедиться, что кроха здорова. Затем ее поместят в реабилитационный центр. Там девчушка будет находиться до тех пор, пока служба опеки не найдет ее родственников.
Полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией о женщине или ребенке, обратиться в отделы полиции региона.