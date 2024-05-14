«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.
Начальника Главного управления кадров МО РФ генерала-лейтенанта Кузнецова задержали
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.