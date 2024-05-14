Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Пентагон отказался комментировать воскресный обстрел Белгорода ВСУ, в результате которого погибли 15 человек.

Источник: © РИА Новости

«Мы оставим украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили», — заявили РИА Новости в американском военном ведомстве.

В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился подъезд.

По данным губернатора, при обрушении погибли 15 человек, еще одна пострадавшая позднее скончалась в больнице. Еще трое стали жертвам вечернего обстрела, в общей сложности 27 человек получили ранения.