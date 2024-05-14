Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ

«Мы оставим украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили», — заявили РИА Новости в американском военном ведомстве.
В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился подъезд.
По данным губернатора, при обрушении погибли 15 человек, еще одна пострадавшая позднее скончалась в больнице. Еще трое стали жертвам вечернего обстрела, в общей сложности 27 человек получили ранения.