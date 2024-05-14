В Приморье проверяют информацию о нападении тигра на человека

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья получило сообщение о нападении амурского тигра на человека в лесном массиве в Хасанском округе. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в Центре «Амурский тигр».
По данным организации, пострадавший мужчина обратился за медицинской помощью с рваными ранами на ноге и ссадинами на руке. Угрозы жизни и здоровью нет, он направлен на амбулаторное лечение.
«Специалисты министерства, Центра “Амурский тигр” и нацпарка “Земля леопарда” направились на место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. От каких-либо выводов пока что воздержимся, ждем полной информации с места», — сообщили представители Центра.
Напомним, жители поселка Пластун в Приморье устроили гонки на автомобилях за тигром. По данным Центра «Амурский тигр», люди заметили хищника на северо-восточной окраине поселка и начали его преследовать.