Двое погибли, один пассажир доставлен в больницу после ДТП в Хабаровском крае

По уточненным данным, 13 мая 2024 г. в 21:10 36-летний водитель автомобиля SUZUKI ESCUDO двигаясь по ул. Центральная с. Маяк не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил наезд на стоящее транспортное средство HINO с последующим неконтролируемым движением совершил наезд на забор и жилое строение, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию УМВД России по Хабаровскому краю.