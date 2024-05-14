Двое погибли, один пассажир доставлен в больницу после ДТП в Хабаровском крае

По уточненным данным, 13 мая 2024 г. в 21:10 36-летний водитель автомобиля SUZUKI ESCUDO двигаясь по ул. Центральная с. Маяк не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил наезд на стоящее транспортное средство HINO с последующим неконтролируемым движением совершил наезд на забор и жилое строение, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию УМВД России по Хабаровскому краю.
В результате столкновения водитель и его пассажирка, женщина 47 лет, находящаяся на заднем пассажирском сидении справа скончались от полученных травм. Пассажир, находящийся на заднем пассажирском сидении слева с тяжелыми травмами госпитализирован в ККБ 2 г. Хабаровска. Водитель грузового HINO в результате ДТП не пострадал.
Установлено, что водитель «Сузуки Эскудо», мужчина 36 лет, водительский стаж менее одного года, не был пристёгнут ремнём безопасности и перевозил непристёгнутых пассажиров.