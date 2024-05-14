В Приморье расследована гибель студента на борту «Востоктранссервиса»

В Приморском крае завершено детальное расследование инцидента, приведшего к гибели студента на борту судна, принадлежащего компании «Востоктранссервис». Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, следственные органы пришли к выводу, что трагедия в ноябре 2022 года у острова Аскольд произошла из-за серьезных нарушений в подготовке молодого человека, а также из-за того, что судно отправилось в плавание, не соответствуя морским стандартам.
Известно, что третьекурсник Керченского морского колледжа был направлен на практику в компанию, где 19 ноября, находясь на судне в Японском море, выполнял работы с канатами. Несчастный случай произошел в момент обрыва каната, что привело к удару и падению студента, в результате чего он получил смертельную травму головы.
Расследование выявило, что причиной происшествия стало ненадлежащее выполнение обязанностей сотрудниками колледжа, отсутствие контроля за процессом прохождения практики и нарушение правил техники безопасности на судне. В рамках дела предъявлены обвинения руководству компании «Востоктранссервис», капитану судна и старшему мастеру добычи, а также ряду сотрудников колледжа, включая директора и заместителя директора.
Проведенные следственные действия и экспертизы позволили собрать достаточные доказательства для передачи дела о нарушениях правил охраны труда прокурору, а обвиняемые и их защитники уже ознакомились с материалами по делу о халатности.