В Приморье расследована гибель студента на борту «Востоктранссервиса»

В Приморском крае завершено детальное расследование инцидента, приведшего к гибели студента на борту судна, принадлежащего компании «Востоктранссервис». Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, следственные органы пришли к выводу, что трагедия в ноябре 2022 года у острова Аскольд произошла из-за серьезных нарушений в подготовке молодого человека, а также из-за того, что судно отправилось в плавание, не соответствуя морским стандартам.