На западе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,7

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на западе Новосибирской области. Зафиксировали его вечером 12 мая. Информацию опубликовал Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
— Интенсивность в эпицентре — 4,4 балла по шкале MSK-64, — отмечено на карте службы.
Эпицентр зафиксировали в 22:43 по местному времени. Его обнаружили в 21 километре от города Барабинск, что в 309 км западнее Новосибирска.
Отметим, что по данным МЧС России, землетрясение от 1 до 4 баллов считается слабыми, а от 5 до 7 — сильными.