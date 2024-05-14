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На западе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,7

В эпицентре интенсивность составила 4,4 балла.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на западе Новосибирской области. Зафиксировали его вечером 12 мая. Информацию опубликовал Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

— Интенсивность в эпицентре — 4,4 балла по шкале MSK-64, — отмечено на карте службы.

Эпицентр зафиксировали в 22:43 по местному времени. Его обнаружили в 21 километре от города Барабинск, что в 309 км западнее Новосибирска.

Отметим, что по данным МЧС России, землетрясение от 1 до 4 баллов считается слабыми, а от 5 до 7 — сильными.