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Двое омичей насмерть забили односельчанина, вышедшего из колонии, за убийство ребенка

В Омской области двое жителей села Сибирское забили до смерти местного жителя, который недавно вернулся после 9,5 лет колонии за изнасилование и убийство 6-летней девочки.

Источник: МК.RU Омск

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на личный источник.

Девочку омич убил, когда ему было 15 лет. Свое преступление он совершил в лесу. По информации источника, он надругался над ребенком и задушил ее шнурком от крестика.

В настоящий момент мужчины, убившие насильника, задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Известно, что ранее они были судимы.

Напомним, ранее мы писали, что житель Омской области отправил возлюбленной гроб и крест с датой предполагаемой смерти.