Женщина перепутала педали и случайно переехала своего мужа

Трагедия произошла в Красноярском крае. По предварительные данным полиции, женщина за рулем иномарки Nissan Tiida случайно переехала своего мужа, перепутав педали. Мужчина скончался. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Как уточнили в полиции, 69-летний мужчина вышел из машины, но упал. 64-летняя женщина вышла их машины, но не переключала коробку передач. В результате машина начала движение. Водитель вернулась в авто, но перепутав педали, нажала на газ. В итоге мужчина попал под передние колеса машины.
Из-под автомобиля пострадавшего вытащили пожарные. Медики «скорой» пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося, уточнили в Newslab.ru.