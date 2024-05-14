Женщина перепутала педали и случайно переехала своего мужа

Как уточнили в полиции, 69-летний мужчина вышел из машины, но упал. 64-летняя женщина вышла их машины, но не переключала коробку передач. В результате машина начала движение. Водитель вернулась в авто, но перепутав педали, нажала на газ. В итоге мужчина попал под передние колеса машины.