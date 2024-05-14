Мошенники ударно потрудились в Приангарье в длинные выходные и заработали 12 миллионов

Как уточнили в региональном МВД, свой вклад в копилку аферистов сделали «свыше 30 жителей региона».
Самым крупным «дарителем» стал житель Иркутского района:
«В социальной сети он познакомился с девушкой. В ходе переписки она рассказала о возможности быстро увеличить доход. Собеседница предложила “инвестировать в фондовый рынок”. Доверившись “подруге” по переписке, мужчина зарегистрировался на торговой платформе и стал вносить деньги на “брокерский счет”. Суммарно он “инвестировал” 5 миллионов 300 тысяч рублей, из них 3 миллиона полученных в кредит. Когда он захотел вывести полученные проценты, то личный кабинет онлайн-площадки оказался заблокирован». — рассказали в полиции.
А вот повар из детского сада лишилась 100 тысяч, попытавшись «продлить срок действия сим-карты». Эта схема в последнее время, что называется, набирает обороты:
"Злоумышленники звонят жертве от имени сотрудника сотового оператора и сообщают о том, что заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи. Для его продления необходимо назвать код из SMS.
После этого мошенники открыто заявляют в разговоре клиенту, что его обманули, — это нужно для того, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих, которые уже представляются сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга и «Госуслуг».
Звонящие «инструктируют» клиента, как спасти деньги, переведя их на «безопасный счет» и поймать злоумышленников, которые якобы договорились с сотрудниками банка«, — напоминает жителям Иркутской области Telegram-канал правоохранителей “Вас обманывают”.
К слову, напомним, ранее стало известно о еще одном доверчивом жителе Приангарья — мужчина из села Лохово Черемховского района крупно погорел на желании стать инвестором.