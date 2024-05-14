Мошенники ударно потрудились в Приангарье в длинные выходные и заработали 12 миллионов

«В социальной сети он познакомился с девушкой. В ходе переписки она рассказала о возможности быстро увеличить доход. Собеседница предложила “инвестировать в фондовый рынок”. Доверившись “подруге” по переписке, мужчина зарегистрировался на торговой платформе и стал вносить деньги на “брокерский счет”. Суммарно он “инвестировал” 5 миллионов 300 тысяч рублей, из них 3 миллиона полученных в кредит. Когда он захотел вывести полученные проценты, то личный кабинет онлайн-площадки оказался заблокирован». — рассказали в полиции.