На трассе Пермь-Екатеринбург в жёстком ДТП пострадали два человека

Люди пострадали в жёстком ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург 13 мая, рассказали perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.
Авария произошла неделеко от села Лобаново.
«Около 10:30 по трассе мчался ВАЗ с 72-летним мужчиной за рулём. По предварительным данным, двигаясь по левой полосе, водитель наехал на стоявшую Газель дорожной службы», — пояснили в ведомстве.
В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины получили различные травмы. Водителя госпитализировали, сейчас он проходит лечение. По факту ДТП проводится проверка.