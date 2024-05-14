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На трассе Пермь-Екатеринбург в жёстком ДТП пострадали два человека

Пожилого водителя легковой машины госпитализировали.

Источник: Аргументы и факты

Люди пострадали в жёстком ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург 13 мая, рассказали perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла неделеко от села Лобаново.

«Около 10:30 по трассе мчался ВАЗ с 72-летним мужчиной за рулём. По предварительным данным, двигаясь по левой полосе, водитель наехал на стоявшую Газель дорожной службы», — пояснили в ведомстве.

В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины получили различные травмы. Водителя госпитализировали, сейчас он проходит лечение. По факту ДТП проводится проверка.