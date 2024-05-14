Следствие хочет арестовать человека, чьи данные совпадают с кадровиком МО РФ

В 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Васильевича Кузнецова. Имя, фамилия и отчество совпадают с данными начальника Главного управления кадров Минобороны РФ. По информации ТАСС и ряда Telegram-каналов, он задержан по подозрению по уголовному делу.