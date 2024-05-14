Следствие хочет арестовать человека, чьи данные совпадают с кадровиком МО РФ

Материалы поступили 13 мая, следует из карточки на сайте суда. Судебное заседание состоялось в тот же день, о решении в карточке не сообщается.
Юрию Кузнецову 55 лет. В 2010 году на тот момент президент Дмитрий Медведев назначил его начальником 8-го управления Генштаба РФ. В подчинении управления находится Служба защиты гостайны. В мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о назначении господина Кузнецова на должность начальника главного управления кадров Минобороны.
Прежний министр обороны Сергей Шойгу не вошел в новый состав правительства и был назначен президентом на должность секретаря Совета безопасности. Владимир Путин предложил назначить главой Минобороны бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.