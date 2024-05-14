Артиллерия поддержала наступление пехоты на Авдеевском направлении

«На авдеевском направлении артиллеристы горного мотострелкового соединения из Тувы группировки войск “Центр” поддержали заградительным огнем наступление штурмовых подразделений на опорный пункт ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что получив координаты цели от операторов беспилотных летательных аппаратов, расчет самоходной артиллерийской установки «Нона-СВК» и группа воздушного прикрытия выдвинулись на огневую позицию.
«Наведя боевую машину на цель, военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции по укреплениям ВСУ. После подтверждения поражения цели минометчики оперативно покинули огневую позицию, уводя боевую машину от возможного удара артиллерии и FPV-дронов противника», — отметили в МО РФ.
Добавляется, что работа артиллеристов обеспечила наступление штурмовых подразделений.