Артиллерия поддержала наступление пехоты на Авдеевском направлении

«Наведя боевую машину на цель, военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции по укреплениям ВСУ. После подтверждения поражения цели минометчики оперативно покинули огневую позицию, уводя боевую машину от возможного удара артиллерии и FPV-дронов противника», — отметили в МО РФ.