У главы района на севере Омской области подтопило дом

Паводок затронул ещё один район в Омской области — Муромцевский. Пока вода добралась до райцентра, одного села и одной деревни.
Накануне уровень в реке Тара составлял 753 сантиметра. По прогнозам синоптиков отметки ОЯ «половодье» — 758 см — он может достигнуть сегодня или завтра.
Как рассказал «Омск-информу» глава Муромцевского района Вячеслав Девятериков, его дом также не избежал подтопления.
«Мой дом, как и жилье жителей райцентра, тоже оказался подтопленным. Никаких исключений вода не сделал», — сообщил чиновник.
Напомним, что в Усть-Ишимском районе продолжается эвакуация жителей. Были эвакуированы и пациенты из Усть-Ишимской больницы.