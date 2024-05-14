Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У главы района на севере Омской области подтопило дом

Паводок затронул ещё один район в Омской области — Муромцевский.

Источник: Соцсети

Паводок затронул ещё один район в Омской области — Муромцевский. Пока вода добралась до райцентра, одного села и одной деревни.

Накануне уровень в реке Тара составлял 753 сантиметра. По прогнозам синоптиков отметки ОЯ «половодье» — 758 см — он может достигнуть сегодня или завтра.

Как рассказал «Омск-информу» глава Муромцевского района Вячеслав Девятериков, его дом также не избежал подтопления.

«Мой дом, как и жилье жителей райцентра, тоже оказался подтопленным. Никаких исключений вода не сделал», — сообщил чиновник.

Напомним, что в Усть-Ишимском районе продолжается эвакуация жителей. Были эвакуированы и пациенты из Усть-Ишимской больницы.