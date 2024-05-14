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МО РФ: ивановские десантники уничтожили укрепленные пункты ВСУ на подходе к Часову Яру

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили укрепленные опорные пункты на подступах к Часову Яру. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А “Солнцепек” ивановских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру. Подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А “Солнцепек” оказывают поддержку в ходе активных боевых действий штурмовым подразделениям российских десантников у Часова Яра», — сообщили там.

В ведомстве отметили, что успешная работа ТОС позволила штурмовым группам ивановских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку.

Система «Солнцепек» использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220-мм с термобарической боевой частью. В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть площадь до 40 тыс. кв. м, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления. «Солнцепеки» могут нанести удар на дистанции до 6 км.