МО РФ: ивановские десантники уничтожили укрепленные пункты ВСУ на подходе к Часову Яру

«Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А “Солнцепек” ивановских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру. Подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А “Солнцепек” оказывают поддержку в ходе активных боевых действий штурмовым подразделениям российских десантников у Часова Яра», — сообщили там.
В ведомстве отметили, что успешная работа ТОС позволила штурмовым группам ивановских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку.
Система «Солнцепек» использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220-мм с термобарической боевой частью. В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть площадь до 40 тыс. кв. м, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления. «Солнцепеки» могут нанести удар на дистанции до 6 км.