МО РФ: ивановские десантники уничтожили укрепленные пункты ВСУ на подходе к Часову Яру

Система «Солнцепек» использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220-мм с термобарической боевой частью. В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть площадь до 40 тыс. кв. м, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления. «Солнцепеки» могут нанести удар на дистанции до 6 км.