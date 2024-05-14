МО РФ сообщило об уничтожении экипажами Су-34 командного пункта ВСУ бомбами с УМПК

«Летный состав Воздушно-космических сил (ВКС) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.