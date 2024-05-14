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МО РФ сообщило об уничтожении экипажами Су-34 командного пункта ВСУ бомбами с УМПК

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 при помощи авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Восточной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Летный состав Воздушно-космических сил (ВКС) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции. Это позволило летчикам нанести точные удары, не входя в зону поражения противовоздушной обороны противника. «После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета», — добавили в военном ведомстве.

Су-34 — двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражения воздушных целей противника.