МО РФ сообщило об уничтожении экипажами Су-34 командного пункта ВСУ бомбами с УМПК

«Летный состав Воздушно-космических сил (ВКС) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции. Это позволило летчикам нанести точные удары, не входя в зону поражения противовоздушной обороны противника. «После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета», — добавили в военном ведомстве.
Су-34 — двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражения воздушных целей противника.