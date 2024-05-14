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В ВС РФ сообщили о поражении за май более 10 артсистем ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Расчеты пушек «Гиацинт-Б» 291-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Днепр» с начала мая уничтожили в Запорожской области более 10 единиц крупнокалиберной артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США. Об этом сообщил журналистам старший офицер артиллерийской батареи.

«По ощущениям, активнее охотились, конечно, за самоходками, то есть прямо очень активно охотились: [уничтожили] “Три топора” (М777 — прим. ТАСС), Paladin, 2А65 (152-миллиметровая гаубица — прим. ТАСС), РСЗО “Град” была точно», — рассказал военнослужащий. С начала мая российские артиллеристы также уничтожили несколько самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и гаубиц Д-30 советского производства, 120-миллиметровых минометов ВСУ.

По словам артиллерийского офицера, с начала месяца силами 291-й гвардейской бригады наносились удары по наблюдательным пунктам, складам, автомобильной технике и пехоте ВСУ, уничтожение которых подтверждают данные объективного контроля с российских БПЛА.