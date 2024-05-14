В ВС РФ сообщили о поражении за май более 10 артсистем ВСУ в Запорожской области

«По ощущениям, активнее охотились, конечно, за самоходками, то есть прямо очень активно охотились: [уничтожили] “Три топора” (М777 — прим. ТАСС), Paladin, 2А65 (152-миллиметровая гаубица — прим. ТАСС), РСЗО “Град” была точно», — рассказал военнослужащий. С начала мая российские артиллеристы также уничтожили несколько самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и гаубиц Д-30 советского производства, 120-миллиметровых минометов ВСУ.