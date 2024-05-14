В Перми больше месяца ищут пропавшего 51-летнего мужчину

Мужчину в возрасте 51 года ищут в Перми больше месяца, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» Пермского края.
Последний раз Илью Вахрушева видели 8 апреля. Помимо Перми, он может находиться в Кирово-Чепецке.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, седые волосы, серо-зелёные глаза.
Выходя из дома, мужчина был одет в чёрную куртку, синюю водолазку, серые спортивные штаны, на ногах — чёрные кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону горячей линии: