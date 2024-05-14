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В Перми больше месяца ищут пропавшего 51-летнего мужчину

В последний раз его видели 8 апреля.

Источник: Лиза Алерт

Мужчину в возрасте 51 года ищут в Перми больше месяца, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» Пермского края.

Последний раз Илью Вахрушева видели 8 апреля. Помимо Перми, он может находиться в Кирово-Чепецке.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, седые волосы, серо-зелёные глаза.

Выходя из дома, мужчина был одет в чёрную куртку, синюю водолазку, серые спортивные штаны, на ногах — чёрные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят позвонить по телефону горячей линии: 8 800 700−54−52.