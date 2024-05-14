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Житель соседнего с Очеретино села рассказал о массовом мародерстве ВСУ

ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Полиция и солдаты ВСУ выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретино, рассказал РИА Новости житель соседнего села Сергей.

Источник: Reuters

«Полиция свои права качала, все дома повыставляла, все повывозила… Это беспредел просто! Гражданские дома (дома мирных жителей — ред.) повыставляли, даже унитазы поснимали», — рассказал Сергей.

Сам он жил в селе Семеновка и эвакуировался в апреле. По его словам, мародерством занималась не только полиция, но и военные.

«В Очеретино открылась специальная лавочка, в которую можно сдавать б/у… Большинство солдат возило туда товары, которые забрали по домам», — сказал собеседник агентства.

Очеретино, как и Семеновка, было полностью освобождено российскими войсками в начале мая. По словам Сергея, от Очеретино до Семеновки примерно 15 километров.