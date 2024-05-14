Житель соседнего с Очеретино села рассказал о массовом мародерстве ВСУ

«Полиция свои права качала, все дома повыставляла, все повывозила… Это беспредел просто! Гражданские дома (дома мирных жителей — ред.) повыставляли, даже унитазы поснимали», — рассказал Сергей.
Сам он жил в селе Семеновка и эвакуировался в апреле. По его словам, мародерством занималась не только полиция, но и военные.
«В Очеретино открылась специальная лавочка, в которую можно сдавать б/у… Большинство солдат возило туда товары, которые забрали по домам», — сказал собеседник агентства.
Очеретино, как и Семеновка, было полностью освобождено российскими войсками в начале мая. По словам Сергея, от Очеретино до Семеновки примерно 15 километров.