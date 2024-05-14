Армия США направленным взрывом снесла мост в Балтиморе

По словам официальных лиц, взрыв прошел по плану. «Это во многом похоже на чистку луковицы», — сказал Скотт Спеллмон из Инженерного корпуса армии США, сообщает Associated Press.
Напомним, секция моста обрушилась 26 марта на нос контейнеровоза Dali под сингапурским флагом, который врезался в один из его пилонов. С тех пор корабль застрял среди обломков, а оживленный порт Балтимора был закрыт для большинства морских судов.
В результате обрушения погибли шесть строителей. Все жертвы были латиноамериканскими иммигрантами, которые работали в ночную смену, заделывая выбоины на мосту. Полицейские смогли остановить движение за несколько минут до обрушения, но у них не было достаточно времени, чтобы предупредить рабочих.
Как только судно будет убрано, морское движение может начать возвращаться в нормальное русло. Чиновники ранее заявляли, что надеются вновь открыть 15,2-метровый основной канал порта к концу мая.