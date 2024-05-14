Армия США направленным взрывом снесла мост в Балтиморе

В результате обрушения погибли шесть строителей. Все жертвы были латиноамериканскими иммигрантами, которые работали в ночную смену, заделывая выбоины на мосту. Полицейские смогли остановить движение за несколько минут до обрушения, но у них не было достаточно времени, чтобы предупредить рабочих.