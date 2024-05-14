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Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе был слышен взрыв.

Источник: AP 2023

В Харьковской области действует воздушная тревога.

«В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем — удар был по Харькову или по его окрестностям», — приводит слова Терехова украинский «24-й канал».

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.