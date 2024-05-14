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В Волгоградской области произошел сход вагонов грузового поезда

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в районе Волгограда из-за вмешательства в работу железной дороги посторонних людей. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

«По предварительной информации, сегодня в 1:15 (мск) в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда», — сказано в публикации.

Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Движение на участке железной дороги близ станции Котлубань было приостановлено. В ведомстве предупредили, что пассажирские поезда могут следовать с задержками.

На место происшествия были направлены восстановительные поезда, они прибудут со станций имени Максима Горького и Арчеда. Был развернут оперативный штаб. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее, 2 апреля, под Калининградом сошел с рельсов пригородный пассажирский поезд, в результате происшествия никто не пострадал. В составе находились 207 человек.