В Волгоградской области произошел сход вагонов грузового поезда

«По предварительной информации, сегодня в 1:15 (мск) в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда», — сказано в публикации.
Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Движение на участке железной дороги близ станции Котлубань было приостановлено. В ведомстве предупредили, что пассажирские поезда могут следовать с задержками.
На место происшествия были направлены восстановительные поезда, они прибудут со станций имени Максима Горького и Арчеда. Был развернут оперативный штаб. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Ранее, 2 апреля, под Калининградом сошел с рельсов пригородный пассажирский поезд, в результате происшествия никто не пострадал. В составе находились 207 человек.