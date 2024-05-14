В Приморье осудят афериста, устроившего 40 автоподстав на 7,5 млн. руб

Сотрудниками Следственного управления УМВД России по Приморскому краю успешно завершено расследование уголовного дела, связанного с масштабным мошенничеством в области автострахования, в результате которого был нанесен ущерб на сумму свыше 7,5 миллионов рублей. Дело в отношении 37-летнего жителя Владивостока, обвиняемого в серии инсценированных аварий, направлено для рассмотрения в Первореченский районный суд города, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Злоумышленник, действия которого были пресечены благодаря оперативной работе отдела по борьбе с преступлениями на автотранспорте, с января 2020 года по апрель 2022 года организовывал фиктивные дорожно-транспортные происшествия. С помощью этих инсценировок он обманным путем получал страховые выплаты, выступая в роли пострадавшего. В ходе расследования было установлено его участие в 40 эпизодах такой преступной деятельности.

В процессе обысков в автосервисе, принадлежащем подозреваемому, были обнаружены восемь автомобилей японских марок, которые использовались для симуляции аварий. Эти машины были зарегистрированы на самого мужчину и на его супругу. После каждой инсценированной аварии мошенник собирал необходимые документы и обращался за выплатами в страховые компании, на счета которых перечислялись денежные средства.