В Приморье осудят афериста, устроившего 40 автоподстав на 7,5 млн. руб

Сотрудниками Следственного управления УМВД России по Приморскому краю успешно завершено расследование уголовного дела, связанного с масштабным мошенничеством в области автострахования, в результате которого был нанесен ущерб на сумму свыше 7,5 миллионов рублей. Дело в отношении 37-летнего жителя Владивостока, обвиняемого в серии инсценированных аварий, направлено для рассмотрения в Первореченский районный суд города, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Злоумышленник, действия которого были пресечены благодаря оперативной работе отдела по борьбе с преступлениями на автотранспорте, с января 2020 года по апрель 2022 года организовывал фиктивные дорожно-транспортные происшествия. С помощью этих инсценировок он обманным путем получал страховые выплаты, выступая в роли пострадавшего. В ходе расследования было установлено его участие в 40 эпизодах такой преступной деятельности.
В рамках расследования были опрошены 42 свидетеля и проведено 37 осмотров мест происшествий. По ходатайству следователя на имущество обвиняемого, включая автомобиль и финансовые активы в рублях и иностранной валюте, наложен арест. Пять страховых компаний, пострадавших от действий мошенника, подали иски о возмещении убытков.
По завершении расследования, которое велось по статье «Мошенничество в сфере страхования» Уголовного кодекса РФ, уголовное дело было передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.