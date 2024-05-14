Женщина получила ранение после атаки ВСУ на Белгород и окрестности

Он также рассказал, что в Белгороде была повреждена 21 квартира в девяти многоквартирных домах, три частных жилых домовладения, одна школа и один коммерческий объект, а также шесть машин. «Также есть повреждение на линии электропередачи, аварийные службы занимаются переподключением на резервные линии», — отметил губернатор.