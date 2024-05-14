Женщина получила ранение после атаки ВСУ на Белгород и окрестности

«У женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой доставляет ее в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.
Он также рассказал, что в Белгороде была повреждена 21 квартира в девяти многоквартирных домах, три частных жилых домовладения, одна школа и один коммерческий объект, а также шесть машин. «Также есть повреждение на линии электропередачи, аварийные службы занимаются переподключением на резервные линии», — отметил губернатор.
В Белгородском районе, по его словам, получило повреждения одно частное жилое домовладение в поселке Северный и один автомобиль в селе Репное.
Перед этим в Белгороде и окрестностях на 28 минут запускали сирены ракетной опасности.
Обстрелы Белгородской области начались после начала Россией военной операции на Украине. Как сообщал Гладков, с 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2024 года в регионе в результате украинских обстрелов погибли 120 мирных жителей. Число пострадавших составляет 651 человек.